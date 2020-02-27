"Азеришыг" обнаружил случаи вмешательства в счетчики

Общество 27 февраля 2020 17:58 (UTC+04:00)
"Азеришыг" обнаружил случаи вмешательства в счетчики

БАКУ/Trend/ - Ряд абонентов незаконно вмешиваются в работу электрических счетчиков.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель директора департамента по продаже электроэнергии ОАО "Азеришыг" Вугар Набибейли.

По его словам, в основном эти вмешательства осуществляются при помощи магнитов, других сторонних предметов и методов.

"Такие случаи в основном фиксируются в частных домах и на предприятиях. В отношении лиц, допускающих эти действия, будут приняты меры в соответствии со статьей 181 УК. Счетчики, установленные в течение последнего года, обладают антимагнитной функцией. В настоящее время проводятся рейды, и их результаты будут обнародованы в ближайшее время", - сказал Набибейли.

Представитель ведомства сказал, что за последние пять лет в Азербайджане установлено 1,2 миллиона новых счетчиков.

"Также предусмотрена замена около миллиона счетчиков, завершивших срок эксплуатации", - подытожил Вугар Набибейли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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