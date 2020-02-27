Лаборатории АПБ Азербайджана в состоянии повышенной готовности в связи с коронавирусом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ввиду стремительного распространения коронавируса в странах мира, а также зафиксированных в соседних странах фактов заражения, Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана принимает надлежащие неотложные меры.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на АПБ, региональные отделения Агентства, лаборатории Института пищевой безопасности Азербайджана приведены в состояние особой готовность и работают в усиленном режиме. При Центре аналитической экспертизы Института в Баку действуют шесть, в регионах - 13 лабораторий.

В лабораториях проверяются показатели качества и безопасности, импортируемой, экспортируемой и произведенной в стране продукции. В настоящее время соответствующие лаборатории Центра способны оперативно отреагировать на любую опасность в связи с коронавирусом. Все они снабжены ПЦР (полимеразные цепные реакции) комплектами для выявления возбудителя коронавируса COVID-19, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. В то же время специалисты лабораторий привлечены к тренингам по лабораторным исследованиям вируса.

Помимо этого, приведена в готовность передвижная полевая лаборатория с биобезопасностью третьего уровня. При возникновении подозрений передвижная группа может быть оперативно командирована в любую точку республики, и провести там соответствующие исследования.

Центральная ветеринарная лаборатория Института обеспечена всеми необходимыми оборудованием, средствами и профессиональными кадрами для сохранения в стране эпидемиологической и эпизоотической стабильности.

Для защиты от инфекционных заболеваний и предупреждения распространения заболеваний Агентство призывает граждан соблюдать нормы пищевой безопасности, и руководствоваться только официальной информацией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)