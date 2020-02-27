В Азербайджане функционируют лаборатории биобезопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Лаборатории биобезопасности, отвечающие международным стандартам, в полной мере функционируют в столице и в регионах Азербайджана.

Лаборатории специализируются на молекулярной диагностике ряда особо опасных заболеваний.

В то же время в них в кратчайшие сроки проводится определение инфекции короновируса(КОВИД-19) методом ПЗР с высокой чувствительностью. Лаборатории, созданные государством, являются стационарными, передвижными и мобильными.

ВОЗ высоко оценивает проводимые в этих лабораториях диагностические методы и определение коронавируса.