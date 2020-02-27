В Азербайджане функционируют лаборатории биобезопасности (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Лаборатории биобезопасности, отвечающие международным стандартам, в полной мере функционируют в столице и в регионах Азербайджана.
Лаборатории специализируются на молекулярной диагностике ряда особо опасных заболеваний.
В то же время в них в кратчайшие сроки проводится определение инфекции короновируса(КОВИД-19) методом ПЗР с высокой чувствительностью. Лаборатории, созданные государством, являются стационарными, передвижными и мобильными.
ВОЗ высоко оценивает проводимые в этих лабораториях диагностические методы и определение коронавируса.
Азербайджанская компания огласила сроки завершения строительных работ в одном из жилых массивов Баку
Лента новостей
Отношения Азербайджана с Турцией кардинально отличаются от других межгосударственных отношений - Айдын Мирзазаде
Коронавирус - всего лишь вид гриппа и гораздо менее опасен, чем многие считают - главный инфекционист Азербайджана
Азербайджанская компания огласила сроки завершения строительных работ в одном из жилых массивов Баку
В Азербайджане обнародована дата проведения первого тура выпускных экзаменов для учеников 9-х классов
Азербайджан находится на пересечении двух коридоров, идущих к главному рынку ЕС — российский эксперт
Президент Ильхам Алиев: Будущее нашей экономики в значительной степени будет зависеть от предпринимательства, деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и продолжения реформ