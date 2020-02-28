В Азербайджане подготовлены новые критерии для желающих работать учителями

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлены новые критерии для оценивания кандидатов, желающих работать учителями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

В том числе это список компетенций, установленных требованиями к уровню подготовки кандидатов, таблица оценивания и другие критерии.

Новые критерии будут играть направляющую роль для кандидатов, желающих участвовать в конкурсе по приему на работу учителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)