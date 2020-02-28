Пропускные пункты Бакинского порта работают в усиленном режиме

БАКУ/Trend/ - На фоне новостей о распространении в мире коронавируса пропускные пункты ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" перешли на усиленный режим работы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на порт.

Сотрудники Государственного таможенного комитета и ЗАО проверяют пассажиров в порту специальным оборудованием.

Они обеспечены соответствующими защитными препаратами, пропускные пункты своевременно дезинфицируются.

На территории постоянно находятся машины скорой помощи.

Для осуществления упреждающих мер и информирования стала функционировать "горячая линия": +99 455 450 78 84.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)