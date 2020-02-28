Готовьтесь к полету в “Kinderland”! (ФОТО/ВИДЕО)

Несомненно, каждый родитель желает, чтобы его ребенок рос в идеальной среде и чтоб у него было перспективное будущее. А будущее детей формируется с образом жизни, привитым им еще с самого детства.

Принимая во внимание эти критерии, открывающийся 12 марта в торговом центре “Dаniz Mall” с концепцией “Перспективное будущее” уникальный детский развлекательный центр "Kinderland", исполняет желания как детей, так и их родителей.

В "Kinderland" представлены 52 активные зоны для детей в возрасте от 4 до 14 лет, где развлекаясь они смогут испытать себя в 60 различных профессиях.

Неотъемлемой частью проекта “Kinderland” является настоящий самолет - Airbus A319.

Впервые в Азербайджане, установленная у входа в “Dаniz Mall” 16-метровая «железная птица», характеризуется как основной символ для новых путешествий.

Совершивший длинный путь из Великобритании в Баку самолет под названием "Карабах" адаптирован под корпоративный стиль авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии», которая является партнером “Kinderland”.

В корпусе самолета установлены 6 профессиональных симуляторов для обучения детей, а самое интересное, что c помощью эдутейнеров, обучающих в процессе игры, дети смогут совершать полеты в разных направлениях в кабине пилота настоящего самолета.

Невероятно, не правда ли? Эти потрясающие и незабываемые эмоции ваши дети могут испытать в “Kinderland”.

Так что, готовьтесь к полету в “Kinderland” 12 марта 2020 года!

Управление развлекательным центром "Kinderland" принадлежит компании “Caspian Entertainment Company”. Компания специализируется в сфере организации семейного отдыха и развлечений для детей, а так же управлением образовательных проектов. К ним относятся такие, как “Bumblebee Play / Preschool” и “Bumblebee Montessori School, “Amburan Kids”, “LaserTag”, “Karting”.