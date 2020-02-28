Полномочия по изменению продолжительности учебного года и дней каникул переданы Кабмину Азербайджана

Общество 28 февраля 2020 16:37 (UTC+04:00)
Полномочия по изменению продолжительности учебного года и дней каникул переданы Кабмину Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Полномочию по внесению изменений в продолжительность учебного года и дней каникул в общеобразовательных учреждениях Азербайджана в связи с чрезвычайными случаями передано Кабинету министров.

Об этом в пятницу сказал Trend заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов.

По его словам, данный вопрос отражен во вновь утвержденном документе Кабмина "Продолжительность учебного года в общеобразовательных учреждениях". Валехов добавил, что до этого внесение изменений в продолжительность учебного года и дни каникул в общеобразовательных учреждениях в связи с чрезвычайными ситуациями находилось в компетенции министерства образования. Согласно новому документу эти полномочия будут принадлежать Кабинету министров. Продолжительность учебного года и дней каникул в отдельных учебных заведениях может быть изменены министерством образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев.)

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