В Азербайджане устанавливается круг лиц с которыми контактировал инфицированный коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Устанавливается круг лиц, с которыми контактировал больной коронавирусом, обнаруженный в Азербайджане.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге для представителей СМИ в связи с коронавирусом сказала член оперативного штаба при Кабмине Ягут Гараева.
По ее словам, в связи с этим создана рабочая группа.
"Гражданин России, прибывший в Азербайджан, надежно изолирован. Однако, в связи с этим случаем создана рабочая группа. Она установит круг лиц, с которыми контактировал пациент. Если будут выявлен подозрительные лица, то и они будут помещены в карантин", - сказала Гараева.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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