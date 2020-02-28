Заразившееся коронавирусом лицо содержится в Азербайджане в специальном боксе (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (версия 2)

Общество 28 февраля 2020 18:14 (UTC+04:00)
Заразившееся коронавирусом лицо содержится в Азербайджане в специальном боксе (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (версия 2)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 17:07)

БАКУ /Trend/ - Заразившийся человек - гражданин России 1997 года рождения. Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе брифинга для представителей СМИ сказала член оперативного штаб при Кабмине Ягут Гараева.

По ее словам, первые симптомы заболевания были обнаружены при пересечении этим лицом госграницы.

"Больной был немедленно взят под контроль. Его состояние стабильное, осложнений нет. У него взяты соответствующие анализы. Он содержится в специальном боксе", - сказала Гараева.

Отметим, что сегодня оперативный штаб при Кабмине подтвердил факт выявления первого случая заражения коронавирусом (COVİD - 19) в Азербайджане.

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