Заразившееся коронавирусом лицо содержится в Азербайджане в специальном боксе (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Заразившийся человек - гражданин России 1997 года рождения. Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе брифинга для представителей СМИ сказала член оперативного штаб при Кабмине Ягут Гараева.

По ее словам, первые симптомы заболевания были обнаружены при пересечении этим лицом госграницы.

"Больной был немедленно взят под контроль. Его состояние стабильное, осложнений нет. У него взяты соответствующие анализы. Он содержится в специальном боксе", - сказала Гараева.

Она добавила, что в настоящее время в Азербайджане на карантине содержатся 224 человека. Один из них - гражданин Италии, 12 - Ирана, а остальные - граждане других стран.

"Эти лица не проходят лечение. У них взяты пробы и мы ожидаем результаты анализов. До того как прибудут результаты, они будут на карантине", - отметила Ягут Гараева.

Пресс-секретарь TƏBİB Реване Алиева сообщила, что в связи с коронавирусом в Азербайджане создана "горячая линия" 1542, которая действует в круглосуточном режиме.

"Если возникнут какие-либо опасения или подозрения следует обратиться по данному телефону. Также в Баку можно позвонить на телефон 103, а в регионах - 113", - сказала Алиева.

Отметим, что сегодня оперативный штаб при Кабмине подтвердил факт выявления первого случая заражения коронавирусом (COVİD - 19) в Азербайджане.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)