TƏBİB: Размещенная в соцсетях видеозапись - фикция
БАКУ /Trend/ - "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) прокомментировало видеозапись, распространенную в социальной сети, на которой, судя по пояснениям, в Агдаше прибывший из Ирана гражданин Азербайджана падает в обморок.
Как сообщает в пятницу Trend, в ходе брифинга для представителей СМИ оперативного штаба при Кабмине пресс-секретарь TƏBİB Реване Алиева сказала, что это фикция.
"Этот человек действительно работал в Иране, а потом вернулся в Агдаш, но потерял сознание исключительно из-за обычного недомогания. У него взяты анализы, его состояние стабильное", - добавила Алиева.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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