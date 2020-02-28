TƏBİB: Размещенная в соцсетях видеозапись - фикция

БАКУ /Trend/ - "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) прокомментировало видеозапись, распространенную в социальной сети, на которой, судя по пояснениям, в Агдаше прибывший из Ирана гражданин Азербайджана падает в обморок.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе брифинга для представителей СМИ оперативного штаба при Кабмине пресс-секретарь TƏBİB Реване Алиева сказала, что это фикция.

"Этот человек действительно работал в Иране, а потом вернулся в Агдаш, но потерял сознание исключительно из-за обычного недомогания. У него взяты анализы, его состояние стабильное", - добавила Алиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)