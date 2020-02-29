В Иране растет число скончавшихся от коронавируса

БАКУ/Trend/ - В Иране на сегодняшний день от коронавируса (COVID-19) скончались 43 человека против 34, умерших вчера.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает в субботу Trend.

По его словам, за сутки скончались 9 человек.

Джаханпур добавил, что в Иране уже 593 зараженных, и за минувшие сутки заразились 205 и выздоровели 123 человека.

Напомним, что министерство здравоохранения Ирана сообщало, что днем раньше в Иране коронавирусом заразились 388, скончались 34 и выздоровели 73 человека.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейцналова)