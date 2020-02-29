БАКУ/Trend/ - У двух граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана, выявлены симптомы коронавируса, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Эти лица помещены в инфекционный блок особого режима больницы.

В результате проведенных анализов у них зафиксирован факт заражения коронавирусом.

В настоящее время проводится их лечение, состояние пациентов стабильное.

Проводятся соответствующие меры по установлению людей, с которыми контактировали эти больные, для выявления других случаев заражения.

Тем самым число лиц в Азербайджане, у которых подтвержден факт заражения коронавирусом, достигло трех человек.

Отметим, что один из заразившихся - гражданин Азербайджана (дата рождения 17.06.1973). До размещения в больницу он один день находился в Тегеране и 3 дня в Тебризе.

Другой заразившийся - гражданин Азербайджана (дата рождения 29.04.1998) - поступил в больницу 26 февраля. Он приехал в Азербайджан из Гума.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)