AZAL ввел ряд ограничений на полеты из Ирана

БАКУ/Trend/ - В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» вводит ряд ограничений на рейсах в/из Ирана.

С 29 февраля на рейсы лоукостера Buta Airways по направлению Тегеран-Баку будут допущены только граждане Азербайджана, а на рейсы Баку-Тегеран - граждане Ирана.

Пассажиры, не попадающие под указанные выше критерии, смогут вернуть авиабилеты по месту приобретения, а в случае покупки онлайн через официальный сайт, обратившись в круглосуточный колл-центр авиакомпании: callcenter@butaairways.az.

Как уже сообщалось ранее, соответствующие структуры Международного аэропорта Гейдар Алиев совместно с Государственным таможенным комитетом и министерством здравоохранения Азербайджана усилили санитарно-карантинный контроль на рейсах, прилетающих из Ирана, предприняты дополнительные меры в этом направлении.

(Текст: Кямаля Сеидова.Редактор: Гюнель Зейналова)