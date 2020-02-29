Вернувшийся в Баку по техническим причинам самолет вылетел в Анкару

БАКУ/Trend/ - Вернувшийся в Международный аэропорт Гейдар Алиев по техническим причинам самолет рейса Баку-Анкара, вылетел в Анкару в 13:00, сообщает в субботу Trend со ссылкой на AZAL.

Напомним, что капитан авиарейса номер J2-003 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), вылетевшего в 10:35 по местному времени из Баку в Анкару, по технической причине принял решение вернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В 11:05 по бакинскому времени самолет успешно приземлился в аэропорту в столице Азербайджана.

По предварительной информации, рейс был задержан до 12:30.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)