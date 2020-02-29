Министерство образования создало штаб в связи с коронавирусом

Общество 29 февраля 2020 19:28 (UTC+04:00)
Министерство образования создало штаб в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В дополнение поручениям и инструкциям, данным всем учебным заведениям республики 24 февраля 2020 года, министерство образования организовало 7/24-часовой штаб с целью того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в учреждениях министерства образования, держать ситуацию под контролем и обеспечить предоставление оперативной информации о профилактических мерах, сообщили Trend в минобразования.

Отмечается, что штаб будет обеспечивать рассмотрение поступающих в связи с коронавирусом запросов и обращений и оперативное принятие соответствующих решений.

Структурным подразделениям министерства поручено в рабочие часы информировать о профилактике коронавируса районные (городские) отделы (управления) образования, высшие учебные и средние специальные учебные заведения, учреждения профессионального образования, внешкольные учебные заведения и общеобразовательные учреждения при министерстве образования, а в нерабочие часы - дежурному сотруднику министерства.

Граждане могут обращаться в течение 24 часов на специальную "горячую линию" министерства "146-2" в связи с запросами в связи с угрозой распространения коронавируса в учебных заведениях.

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