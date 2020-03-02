БАКУ /Trend/ - До конца года в Азербайджане будут созданы пункты пищевой безопасности вблизи пограничных пропускных пунктов.

Об этом было сказано на встрече делегации Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана во главе с запредседателя структуры Руфатом Рустамзаде с руководителями продовольственных и ветеринарных служб Литвы и Латвии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Во встречах также приняли участие представители посольств Азербайджана в этих странах.

Рустамзаде проинформировал о направлениях деятельности Агентства, мерах, осуществляемых в последние годы в сфере пищевой безопасности в стране.

"До конца года в Азербайджане вблизи пограничных пропускных пунктов будут созданы пункты пищевой безопасности, и АПБ будет применять международный опыт в этой сфере", - сказал он.

На встречах состоялся широкий обмен мнениями по вопросу создания подобных пунктов, обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в этой сфере.

Азербайджанская делегация в рамках визита в Латвию и Литву также ознакомилась с пограничными пропускными пунктами этих стран.

(Текст: Кямаля Сеидова)