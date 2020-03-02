Азербайджан выделил 10 млн манатов на приобретение лекарств
БАКУ/Trend/ - Кабмин Азербайджана принял постановление о выделении Резервному фонду 10 миллионов манатов, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год для приобретения лекарственных средств и медицинских принадлежностей.
Постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в понедельник Trend.
Министерству финансов поручено в соответствии с первой частью настоящего постановления обеспечить надлежащее распределение выделенных средств.
Действие данного документа вступает в силу с момента его подписания.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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