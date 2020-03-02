Прием учеников в первый класс в Азербайджане будет осуществляться в электронном порядке

БАКУ/Trend/ - В 2020-2021 учебном году прием учеников в первый класс всех общеобразовательных школ Азербайджана будет осуществляться в электронном порядке посредством системы www.mektebeqebul.edu.az.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции министерства образования в связи с приемом учеников в первый класс сказала заместитель заведующего Управлением образования города Баку Ильхама Абдуллаева.

По ее словам, онлайн-регистрация станет доступной с 10 марта. Выбор школы будет продолжаться с 13 марта по 15 сентября 2020 года.

Прием учеников на 2020-2021 учебный год в первые классы общеобразовательных школ, лицеев и гимназий по азербайджанскому сектору будет осуществляться в обычном порядке, а в секторах, где обучение ведется на другом языке, - путем оценки навыков устной речи (исключая Бакинский европейский лицей, Республиканскую гимназию искусства и Среднеспециальную музыкальную школу имени Бюльбюля). Собеседования для оценки навыков устной речи будут организованы с первого апреля.

Абдуллаева добавила, что прием детей в первый класс школ, в группах дошкольного образования которых они учатся, производится посредством автоматического запроса в системе. После размещения электронного запроса родители с 10 по 13 марта 2020 года должны напечатать заявление из личного кабинета и предоставить его школе.

Для оказания помощи родителям в этом вопросе будут действовать Центр альтернативной регистрации. Родители, которые не смогли зарегистрироваться самостоятельно, с первого апреля могут обратиться в Апелляционные комиссии по средам и пятницам.

Министерство образования также обнародовало число вакансий для учителей начальных классов русского сектора в средних школах Азербайджана.

Консультант отдела координации работы местных органов управления министерства образования Эльчин Керимов сказал, что на данный момент по стране из 11 вакантных мест для учителей начальных классов русского сектора большинство находится в Абшеронском и Саатлинском районах.

"Считаем, что в результате конкурса по приему учителей на работу эти вакантные места будут заняты", - сказал Керимов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)