Завтра в Баку ожидается до 13 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью местами возможен дождь. Утром туман. Северо-западный ветер днем сменится на южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 3-5 градусов, днем 11-14, в Баку ночью 3-5, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85, днем 60-70 процентов.

В регионах Азербайджана также в основном без осадков, однако ночью в некоторых восточных районах ожидается дождь, местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха ночью 3-6, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-6 градусов тепла.

Слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове третьего и четвертого марта, в целом, благоприятно скажется на метеочувствительных людях.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)