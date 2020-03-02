В Азербайджане уничтожены сотни килограммов импортной утятины (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - ООО "Aznur" обратилось в Агентство пищевой безопасности для получения сертификата пищевой безопасности на замороженную утятину торговой марки «Галерея вкуса», импортированной из Беларуси, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.
Взятые с продукции образцы были передан для исследования в лаборатории Института пищевой безопасности.
По результатам анализов в составе мяса были обнаружены патогены и сальмонелла, и по причине несоответствия нормативно-правовым актам утиное мясо чистым весом 317 килограммов было уничтожено на Сумгайытском полигоне опасных отходов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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