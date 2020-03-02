HTech Invest – от местного производства к экспорту - ФОТО

HTech Invest, являющийся резидентом Мингечевирского парка высоких технологий, с 2016 года при поддержке ACER- одного из лидирующих в мире производителей ИТ продукции наладил в Азербайджане производство десктопов, неттопов и моноблоков. Перед предприятием стояла сложная задача: необходимо было не просто удовлетворить растущие потребности рынка в данных товарах, но и выпустить качественную продукцию местного производства («Made in Azerbaijan»), а также реализовать и организовать ее экспорт в другие страны.

В декабре 2017-го года, в рамках 23-ей международной выставки “Bakutel” Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились с продукцией компании HTech Invest. Руководство страны отнеслось к первым достижениям компании с большим одобрением и дало соответствующие указания для дальнейшего расширения и развития производства.

По словам коммерческого директора Лятифа Магеррамова, 2019-ый год для компании HTech Invest можно оценить как успешный, так как было произведено и реализовано 10000 компьютеров ACER. Продукция завода экспортирована в Узбекистан, Таджикистан и Киргизию на сумму исчисляющуюся сотнями тысячами долларов США. Получены новые заказы на производство более чем 1000 компьютеров для Таджикистана, Узбекистана и Грузии. На заводе работают около 40 сотрудников, значительное большинство которых являются жителями Мингечевира. Завод является большим налогоплательшиком региона - в 2019-м году в бюджет страны было перечислено более 1.3 миллионов манат. Л. Магеррамов выразил большую благодарность всем своим партнерам и заказчикам, во главе с Министерством Транспорта, Связи и Высоких Технологий, и отметил: « В прошедшем году мы 4 раза экспортировали продукцию завода, что является показателем повышения авторитета Азербайджана как надежного производителя ИТ продукции. Наша цель - увеличить объемы экспорта ИТ продукции в ближайшие годы на миллионы долларов США».

29 февраля 2020 года в Buta Palace состоялась церемония вручения Национальной премии в области бизнеса «Azeri Business Award». На церемонии компания «Htech Invest» была удостоена премии «Azeri Business Award» в номинации «ИТ компания года», согласно итогам 2019 года.