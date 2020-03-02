Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана распространил сообщение

БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров тщательно расследует и оперативно реагирует на все поступающие обращения граждан и информацию в печати в связи с угрозой коронавируса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на штаб.

Видеоматериал о врачах в спецодежде рядом со станцией метро "Ичеришехер", распространенный 1 марта в соцсетях, был снят во время взятия под контроль лица с подозрением на заболевание на основании информации, поступившей от граждан.

"Любые лица, взятые под наблюдение с подозрением на коронавирус или обратившиеся в скорую помощь с подозрением на заболевание, доставляются врачами с места их нахождения именно в такой спецодежде: "Эти кадры не означают, что в городе выявлен новый больной коронавирусом. Это всего лишь часть профилактических мер. Если будет зафиксирован факт заражения коронавирусом, то общественность будет проинформирована об этом", - говорится в сообщении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)