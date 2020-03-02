Состоялся экзамен по выявлению способностей конкурса «Восхождение»

1 марта состоялся экзамен по выявлению способностей онлайн-этапа конкурса «Восхождение» (Yüksəliş). Кандидаты приняли участие в тестах на двух сессиях в 11:00 и в 15:00. На экзамене приняло участие 7.056 кандидатов.

В ходе экзамена в 3 разделах были представлены вопросы, выявляющие способности в области абстрактного и логического мышления, работы с цифровыми и вербальными данными.

Во время основного экзамена участникам на 20 вопросов по выявлению абстрактного и логического мышления было предоставлено 20 минут. На каждый из 18 вопросов по выявлению способности работать с цифровой информацией было выделено по 2 минуты. В разделе же по выявлению способности работать с вербальными данными было предоставлено 6 текстов, по каждому тексту было задано по 5 вопросов (всего 30). На ознакомление с каждым текстом выделялось по 2 минуты, также для ответа на каждый вопрос было предоставлено по 2 минуты.

Напомним, что оба экзамена онлайн-этапа конкурса «Восхождение» организованы в рамках сотрудничества с Государственным экзаменационным центром. Результаты завершивших онлайн-этап конкурса участников в течение 2 недель будут размещены посредством личного кабинета. Кандидаты, показавшие наилучший по Т-шкале результат, пройдут в следующий этап конкурса.