Презентован учебник азербайджанского языка для иностранцев

Общество 2 марта 2020 18:34 (UTC+04:00)
Презентован учебник азербайджанского языка для иностранцев

БАКУ /Trend/ - Учебное пособие, подготовленное при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Государственной миграционной службы в рамках проекта "Салам Азербайджан" Института языковедения имени Насими НАНА, в понедельник презентован общественности.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет, пособие, предусмотренное для изучающих азербайджанский язык иностранцев, один из проектов, реализованных под лозунгом "Продвинем в мире азербайджанский язык".

Согласно проекту, для иностранцев будет создан комплект учебных пособий уровня А, В и С.

Презентованный учебник соответствует уровням А и В. Пособие издано на трех языках - азербайджанском, русском и английском. Каждый уровень учебного пособия по разным языкам состоит из пяти книг.

В презентации приняли участие ученые, общественно-политические деятели, представители министерств и комитетов, а также были представлены посольства зарубежных государств в Азербайджане и религиозные общины. Выступающие рассказали о значимости презентованного учебного пособия, высоко оценили профессиональную работу ученых.

Участники мероприятия выразили благодарность всем организациям и ведомствам, в том числе и Госкомитету по работе с диаспорой, за поддержку в подготовке такого важного учебного пособия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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