В Роттердаме открылся офис спортклуба «Карабах» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Роттердаме (Нидерланды) состоялось открытие офиса спортивного клуба "Карабах" и совместного офиса Конгресса азербайджанцев Бенилюкса, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Нидерландах Фикрет Ахундов, представители посольства и Госкомитета по работе с диаспорой, руководители и активисты диаспорских организаций, функционирующих в этой стране.

Выступая на мероприятии, председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевяр Мамедов отметил, что после капитально ремонта в офисе будет функционировать спортивный клуб «Карабах», Конгресс азербайджанцев Бенилюкса и в коне недели азербайджанская школа.

Цель в том, чтобы еще раз донести до местной общественности, что название и земля Карабаха принадлежат Азербайджану.

Посол Фикрет Ахундов поздравил соотечественников, подчеркнул, что каждый азербайджанец испытывает гордость от такой пропаганды в Европе.

Сотрудница Госкомитета по работе с диаспорой Айтен Танрывердиева передала участникам мероприятия приветствия и поздравления председателя комитета Фуада Мурадова, отметила, что Азербайджанское государство всегда поддерживает соотечественников. От имени комитета открывшемуся офису были преподнесены памятные подарки.

Далее выступили представители Конгресса азербайджанцев Европы, Координационного совета азербайджанцев Бельгии, Азербайджано-тюркского культурного кружка, которые отметили, что стараются при каждой возможности рассказывать о карабахской проблеме.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)