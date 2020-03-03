Отложены турниры АФФА - оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Отложены до 10 марта проводимые при организации АФФА турниры U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 и матчи молодежных лиг, а также лиг девушек U-11, U-13 и U-16, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Отметим, что в Азербайджане продолжается принятие неотложных мер с целью предотвращения угрозы распространения на территории страны коронавирусной инфекции (COVİD-19).

Напомним, что ранее Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса и связанных с ним мероприятий во всех учебных заведениях страны до 9 марта (первый учебный день установлен 10 марта).

(Текст: Кямаля Сеидова)