Коронавирус менее стойкий в сравнении с другими вирусами – Центр дезинфекции Баку

БАКУ/Trend/ - Коронавирус держится в воздухе недолго, зато на поверхностях предметов он может оставаться до 9-12 часов. Это означает, что коронавирус менее стойкий в сравнении с другими вирусами, сказал во вторник журналистам врач Центра дезинфекции города Баку Эльчин Мамедов.

Он отметил, что иногда родители начинают паниковать: «Паниковать не стоит. В результате взаимного сотрудничества с министерством образования с начала января везде осуществляются профилактические и антиэпидемические меры».

Мамедов добавил, что в зависимости от графика эти работы проводятся в конце учебного дня, поэтому остаются незамеченными.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)