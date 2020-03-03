Коронавирус менее стойкий в сравнении с другими вирусами – Центр дезинфекции Баку
БАКУ/Trend/ - Коронавирус держится в воздухе недолго, зато на поверхностях предметов он может оставаться до 9-12 часов. Это означает, что коронавирус менее стойкий в сравнении с другими вирусами, сказал во вторник журналистам врач Центра дезинфекции города Баку Эльчин Мамедов.
Он отметил, что иногда родители начинают паниковать: «Паниковать не стоит. В результате взаимного сотрудничества с министерством образования с начала января везде осуществляются профилактические и антиэпидемические меры».
Мамедов добавил, что в зависимости от графика эти работы проводятся в конце учебного дня, поэтому остаются незамеченными.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
27-28 февраля 2020 года в Ertegun House Оксфордского университета Великобритании проходил Коллоквиум по археологии средневекового города Барда (Азербайджан) (ФОТО)
Азербайжанский газ значительно снизит зависимость Италии от других экспортеров – норвежская компания