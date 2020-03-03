Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана распространил сообщение (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Определены специальные государственные медучреждения для проведения лабораторной диагностики коронавирусной инфекции в соответствии с международным опытом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб Кабмина.

Лаборатории в специально выделенных медучреждениях созданы в полном соответствии со стандартом биобезопасности и других стандартов качества, установленных ВОЗ, анализы проводятся высокопрофессиональными кадрами, правильность результатов тестов контролируется специальными программами.

Проведение лабораторных анализов для установления коронавирусной инфекции в других государственных и негосударственных медучреждениях строго запрещено! В отношении всех медучреждений, нарушивших это требование, будут приняты меры в соответствии с законодательством.