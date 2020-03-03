AZAL предпринимает неотложные меры в борьбе с распространением коронавируса (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Закрытое Акционерное Общество «Азербайджанские Авиалинии» для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ежедневно проводит дезинфекцию всех объектов гражданской авиации, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.

В частности, авиакомпаниями AZAL и Buta Airways предпринимаются следующие меры:

- после выполнения рейсов производится обработка самолетов высокоэффективными дезинфицирующими жидкостями;

- все самолеты авиакомпаний AZAL и Buta Airways оснащены универсальными профилактическими комплектами, защитными масками и дезинфицирующими средствами;

- на воздушных судах периодически заменяются воздушные HEPA-фильтры;

- с летным составом проводятся тренинги по действию на воздушном судне при выявлении на борту пассажира с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Видеоролик о мерах, предпринимаемых на борту воздушных судов, смотрите по ссылке: https://youtu.be/gX4qSDkYKtE

В международных аэропортах Азербайджана предпринимаются следующие меры:

- четыре раза в сутки проводится обеззараживание поверхностей в зонах регистрации, туалетов, помещений, предназначенных для пребывания пассажиров, а также одежды и обуви персонала аэропорта, занятого обслуживанием пассажиров и багажа;

- обеспечивается трехуровневая проверка всех прилетающих пассажиров специальными устройствами по измерению температуры тела;

- выделена карантинная площадка для воздушного судна, на котором выявлен пассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию. Специальная техника, которая используется для обслуживания данного самолета полностью проходит необходимую процедуру обработки дезинфицирующими средствами.

- отведено специальное помещение в аэропорту для немедленной изоляции пассажиров, у которых обнаружена повышенная температура тела;

- с целью доставки лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию в специализированное медицинское учреждение, на территории бакинского аэропорта постоянно дежурят автомобили скорой медицинской помощи.

Видеоролик о мерах, предпринимаемых в аэропорту, смотрите по ссылке: https://youtu.be/TKClgtUGMCQ

Компанией Sky Catering, занимающейся поставкой бортового питания на борт самолетов и уборкой воздушных судов, предпринимаются:

- в цехах бортового питания обеспечивается дополнительная дезинфекционная обработка многоразовой бортовой посуды;

- обеззараживание специальными дезинфицирующими средствами съемного оборудования и техники, перевозящей бортовое питание;

- в случае выявления на борту самолета пассажира с подозрением на коронавирусную инфекцию, контейнеры бортового питания с посудой и столовыми приборами в специально отведенном помещении подвергаются последующей дезинфекции;

- с персоналом проводятся тренинги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Видеоролик о мерах, предпринимаемых Sky Catering, смотрите по ссылке: https://youtu.be/3CVl1NG9VY4

Всем авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев, предписано обеспечить в обязательном порядке заполнение пассажирами и предоставление по прилету в Баку сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджана специальной анкеты о состоянии здоровья, в которой указываются данные пассажира, контакты в Азербайджане и номер его посадочного места в салоне самолета.

Вышеуказанные мероприятия позволяют держать под контролем ситуацию и минимизировать вероятность распространения коронавирусной инфекции через воздушный транспорт страны.

Отметим, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев создан оперативный штаб и открыта круглосуточная горячая линия: (+994 12) 497 85 89, куда можно обращаться по всем вопросам, связанным с внесением изменений в расписание рейсов и другие авиационные процедуры.