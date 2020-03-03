Завтра в Баку до 13 градусов тепла, осадков не ожидается

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный южный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 5-7, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 3-8, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятных для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)