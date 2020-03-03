В рамках усыновления детей с ограниченными возможностями в Азербайджане предусмотрен ряд льгот

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане для лиц, усыновляющих детей с ограниченными физическими возможностями, предусмотрено применение ряда стимулирующих механизмов и льгот.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе пресс-конференции на презентации подсистемы "Дети, лишенные родительской опеки и усыновление" сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

По его словам, часть этих льгот и стимулирующих механизмов будет касаться также и детей.

"Предусматривается применение льгот в сфере оплаты образования, а также ряда налоговых и других послаблений, предусмотренных в Трудовом кодексе, а также поощряющих мер по многим направлениям как для ребенка, так и для родителя", - сказал Керимов.

Он сообщил, что в настоящее время в стране есть свыше тысячи детей, лишенных родительской опеки, однако из подходящих для усыновления около 40-50 детей примерно половина с ограниченными физическими возможностями, и чаще всего кандидаты обращаются для усыновления здоровых детей.

"Мы считаем, что число детей, лишенных родительской опеки, в городах больше. Фактически эти дети брошены родителями. Для того, чтобы было возможным усыновление таких детей, следует предпринять ряд правовых мер", - сказал Керимов.

Замминистра отметил, что за последние несколько лет ежегодно усыновлялось 700-800 детей. Однако из-за того, что прошлый год был переходным в системе усыновления это число значительно сократилось до 140. С первого ноября, когда в министерстве заработала подсистема, в связи с усыновлением обратилось свыше 400 граждан. Большинство из них - это родственники детей, лишившихся родительской опеки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)