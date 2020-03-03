Ни в одном из учебных заведений Азербайджана не зафиксирован факт инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В настоящее время ни в одном из учебных заведений Азербайджана не был зафиксирован факт инфицирования коронавирусом.
Как сообщат во вторник Trend, об этом сказала член Оперативного штаба, созданного при Кабмине Азербайджана в связи с коронавирусом, заведующий отделом TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, приостановление учебного процесса было своевременным решением.
"Приостановление обучения в школах не означает, что мы оцениваем риски в связи с коронавирусом в стране как высокие. Мы обязаны заранее предупреждать возможные случаи инфицирования. В данных условиях приостановление обучения в учебных заведениях - своевременная и правильная мера", - сказала Гараева.
Она добавила, что у детей до 10 лет, заразившихся коронавирусом, не зафиксирован летальный исход. Хотя случаи инфицирования детей встречаются, осложнения у них не наблюдаются.
Она также напомнила, что на данный момент в Азербайджане коронавирусом заражены три человека.
"В настоящее время они находятся под врачебным наблюдением. Никаких осложнений нет, их состояние стабильное", - подчеркнула Ягут Гараева.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев.)