Ни в одном из учебных заведений Азербайджана не зафиксирован факт инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ни в одном из учебных заведений Азербайджана не был зафиксирован факт инфицирования коронавирусом.

Как сообщат во вторник Trend, об этом сказала член Оперативного штаба, созданного при Кабмине Азербайджана в связи с коронавирусом, заведующий отделом TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, приостановление учебного процесса было своевременным решением.

"Приостановление обучения в школах не означает, что мы оцениваем риски в связи с коронавирусом в стране как высокие. Мы обязаны заранее предупреждать возможные случаи инфицирования. В данных условиях приостановление обучения в учебных заведениях - своевременная и правильная мера", - сказала Гараева.

Она добавила, что у детей до 10 лет, заразившихся коронавирусом, не зафиксирован летальный исход. Хотя случаи инфицирования детей встречаются, осложнения у них не наблюдаются.

Она также напомнила, что на данный момент в Азербайджане коронавирусом заражены три человека.

"В настоящее время они находятся под врачебным наблюдением. Никаких осложнений нет, их состояние стабильное", - подчеркнула Ягут Гараева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев.)