На проспекте Зии Буниятова в Баку образовалась пробка
БАКУ/Trend/ - В направлении проспекта Зии Буниятова (территория, называемая «Мост Вторчермет») – 20 Января произошло ДТП, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
На дороге образовался затор.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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