UNEC первым в стране приступит к адаптивному образованию (ФОТО)

Общество 4 марта 2020 10:26 (UTC+04:00)
UNEC первым в стране приступит к адаптивному образованию (ФОТО)

БАКУ/Trend - В рамках сотрудничества UNEC и датской компании Area9 Lyceum ApS, основатель и председатель правления компании Ульрик Джуул Кристенсен посетил Университет.

На встрече с ректором UNEC, профессором Адалатом Мурадовым, У. Кристенсен ознакомился с подробной информацией об университете. А. Мурадов рассказал о современных программах двойного диплома с ведущими университетами Европы и Америки. Также, в рамках встречи ректор Университета сообщил, что именно UNEC является первым вузом в Азербайджане, который запустил программу дистанционного образования. А. Мурадов отметил, что в ближайшем будущем цифровизация очень сильно затронет сферу образования, и UNEC стремительно движется в этом направлении.

Ульрик Кристенсен в свою очередь рассказал о преимуществах адаптивного образования. Он представил участникам встречи платформу Rhapsode – самую передовую на сегодняшний день образовательную платформу. В своем выступлении У. Кристенсен рассказал об эффективности платформы в сфере школьного, университетского, а также корпоративного обучения.

Он отметил, что в процессе обучения, контент курса представляется ученику в различных интерактивных форматах, а оценка приобретенных знаний и навыков проводится прямо в ходе изучения материала. Платформа Rhapsode учитывает индивидуальные способности и потребности обучающегося и в реальном времени адаптирует материалы курса для выбора идеальной траектории обучения.

У. Кристенсен отметил, что адаптивное обучение с использованием платформы дает возможность усвоить материалы курса в два раза быстрее.

На встрече подробно обсуждались вопросы сотрудничества UNEC с компанией Area9 Lyceum ApS. Ректор Адалат Мурадов выразил уверенность в том, что с помощью технологий адаптивного обучения UNEC привнесет инновации в образовательные процессы Азербайджана и сотрудничество с компанией Area9 Lyceum ApS будет успешным.

В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между обеими сторонами, в рамках которого UNEC и Area9 планируют развивать партнерские отношения, совместными усилиями внедряя инновационные проекты в сфере образования в Азербайджане.

UNEC первым в стране приступит к адаптивному образованию (ФОТО) - Gallery Image
UNEC первым в стране приступит к адаптивному образованию (ФОТО) - Gallery Image
UNEC первым в стране приступит к адаптивному образованию (ФОТО) - Gallery Image
UNEC первым в стране приступит к адаптивному образованию (ФОТО) - Gallery Image
UNEC первым в стране приступит к адаптивному образованию (ФОТО) - Gallery Image
UNEC первым в стране приступит к адаптивному образованию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
UNEC первым в стране приступит к адаптивному образованию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
UNEC первым в стране приступит к адаптивному образованию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
UNEC первым в стране приступит к адаптивному образованию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
UNEC первым в стране приступит к адаптивному образованию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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