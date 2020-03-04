В Азербайджане за три дня посажено более 64 тыс. деревьев

Общество 4 марта 2020 11:06 (UTC+04:00)
В Азербайджане за три дня посажено более 64 тыс. деревьев

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов провело акции по посадке деревьев в семи районах Азербайджана.

Об этом сказал журналистам заведующий сектором департамента развития лесов минэкологии Рагим Ибрагимов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что в ходе акций в Шекинском, Губинском, Товузском, Шамахинском, Агджабединском, Сабирабадском и Лянкяранском районах сотрудниками региональных центров лесного хозяйства и местных органов самоуправления на территории в 60 гектаров за три дня были посажены 64 120 деревьев различных пород. Больше всего деревьев (19 980) было посажено в Агджабединском районе.

Ибрагимов добавил, что в течение сезона посадка деревьев охватит все районы республики.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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