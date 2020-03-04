Еще 8 студентов Бакинской Высшей Школы Нефти будут учиться в Европе

БАКУ/Trend - Восемь студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) будут обучаться в течение одного семестра в Университете Русе имени Ангела Кънчева (Болгария) и Университете Западной Аттики (Греция) в рамках программы Erasmus +.

Срок обучения студентов в этих университетах будет длиться с февраля по июнь 2020 года.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов встретился с этими студентами и их родителями. Ректор поздравил студентов, отобранных по программе Erasmus +, и пожелал им успехов в следующем семестре. Он порекомендовал студентам с пользой провести свое время за границей, приобрести новые знания и навыки, активно участвовать в мероприятиях, организуемых европейскими университетами, установить контакты с иностранными студентами, достойно представить нашу страну и Высшую Школу за границей.

Э. Гасымов сообщил, что студенты четвертого курса факультета инженерии по автоматизации процессов БВШН Азер Алиев, Фидан Аббасзаде, Эмиль Нагизаде, Тарлан Ахадли отправятся на учебу в Университет Русе имени Ангела Кънчева (Болгария) и что одногрупники этих студентов - Хамида Алиева, Кямран Алчанов, Тогрул Набили, Омар Мамедов отправятся на учебу в Университет Западной Аттики (Греция).

«В целом 15 студентов факультета инженерии по автоматизации процессов Бакинской Высшей Школы Нефти будут обучаться в Европе в течение весеннего семестра 2019-2020 учебного года в рамках программы Erasmus +. 7 из них уже проходят обучение в Университете Алкала (Испания) с января 2020 года», - добавил ректор.