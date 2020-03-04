Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии N-ской воинской части минобороны в Агстафе
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 4 марта принял участие в открытии расположенной в Агстафе N-ской воинской части Министерства обороны.
Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в воинской части.
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