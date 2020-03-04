Генпрокуратура Азербайджана предупредила руководителя сайта, распространяющего ложную информацию о коронавирусе

БАКУ/Trend/ - Во время расследования, проведенного Генпрокуратурой Азербайджана, было выявлено, что новостной сайт Sozcu.az размещал статьи о широком распространении в стране коронавируса COVID-19, о смертельных случаях в медицинских учреждениях в следствии этой "эпидемии", сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

Сайт предоставлял читателям информацию, не соответствующую действительности, размещая статьи с провокационными заголовками и фотографиями, создавая тем самым искусственный ажиотаж.

В связи с этим учредитель портала Мамедов Эльшан Али оглу был приглашен в Генеральную прокуратуру, где в соответствии с требованиями закона Азербайджана "О прокуратуре" до его сведения была доведена недопустимость распространения СМИ ложной и предвзятой информации на основании статьи 10 закона Азербайджана "О средствах массовой информации".

Он был официально предупрежден о том, что в случае продолжения распространения такой предвзятой и противоречащей требованиям закона информации в его отношении будут предприняты более строгие меры, предусмотренные законодательством, включая привлечение к уголовной ответственности.

В отношении СМИ и пользователей соцсетей, допускающих незаконные действия, распространяющих информацию, не уточненную у минздрава, TƏBİB и Оперативным штабом при Кабмине будут предприниматься строгие меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)