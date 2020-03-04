Джасарат Валехов: Продезинфицирована почти половина школ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках медицинских профилактических мер, принятых в связи с коронавирусом, до сих пор продезинфицированы 2400 школ по всей стране.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заведующий сектором министерства образования Джасарат Валехов.

По его словам, это порядка половины всех школ страны.

"Процесс на днях еще более интенсифицируется. До девятого марта дезинфекция школ полностью завершится", - сказал Валехов.

Он добавил, что дезинфекция проводится и в других учебных заведениях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)