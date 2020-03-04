В Баку продолжается дезинфекция жилых домов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку продолжаются медико-профилактические и дезинфекционные работы, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку.

В связи с предотвращением угрозы, которую может создать в Азербайджане инфекция коронавируса (COVİD-19), продолжаются оперативные мероприятия.

С целью предотвращения случаев заражения и повышения эффективности соответствующих профилактических мер, проводимых в Баку, в жилых зданиях столицы, местах общего пользования зданий, блоках и лестницах, в кабинах и вокруг лифтов, на мусорных контейнерных площадках дошкольных образовательных учреждениях при ИВ Баку и других местах проводятся медико-профилактические и дезинфекционные работы.

В сообщении ИВ Баку также подчеркивается важность соблюдения личной и коллективной гигиены каждым гражданином.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: гюнель Зейналова)