БАКУ/Trend/ - Между Баку и Ростовом будет действовать прямой авиарейс.

Об этом сообщил Trend во время интервью журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он отметил, что в рамках сегодняшнего бизнес-форума "Дни Ростовской области в Азербайджане", между авиакомпанией "Азимут" и "PASHA Travel" был подписан договор о развитии пассажироперевозок и прямом авиасообщении между Ростовом и Баку, в рамках которого первый полет будет осуществлен уже 30 марта.

Также губернатор отметил, что в целом есть много возможностей для работы в транспортно-логистической сфере, не только в направлении авиатранспорта но и автомобильных перевозок, а также водного транспорта.

Более того, открытие прямого авиарейса между Азербайджаном и Ростовской областью позитивно скажется и на гуманитарном направлении двустороннего сотрудничества.

"Как известно, шесть вузов Азербайджана и четыре вуза Ростовской области уже имеют прямые контакты, занимаясь профессиональной подготовкой и взаимным обменом студентов. Наличие прямого авиасообщения между столицей Азербайджана и Ростовом благоприятно скажется на соответствующих программах", - подытожил Голубев.

Напомним, сегодня в Баку проходит бизнес-форум "Дни Ростовской области в Азербайджане". На форуме присутствует министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, другие официальные лица.

Автор: Эльдар Джанашвили