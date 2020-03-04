Новостям о коронавирусе будет уделено особое внимание - Совет печати Азербайджана (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В последние дни СМИ и соцсети Азербайджана отдают предпочтение новостям о коронавирусе, его последствиям в мире, нынешней ситуации в стране, что вполне естественно.

Как сообщает в среду Trend, наблюдения Совета печати Азербайджана показывают, что подход СМИ, влияющих на формирование общественного мнения, в целом соответствует стандартам профессионализма. Однако, есть и случаи, когда распространяется информация, вызывающая необоснованные тревогу, страх и волнение.

Совет печати считает, что подход некоторых СМИ, в частности новостных сайтов, к освещению данного вопроса далек от профессионализма. В погоне за рейтингом эти сайты в своей деятельности не учитывают реальной ситуации. Такой подход - попытка ввести общественность в заблуждение. И для пресечения таких действий необходимо принять соответствующие правовые меры.

Распространение информации о массовом замешательстве и какой-то неуправляемой ситуации недопустимо. СМИ должны продемонстрировать чуткий подход к вопросу, освещать только объективную и правдивую информацию, не выдавать субъективные заключения, распространенные в социальных сетях, за реальность. Журналистам следует учесть, что негативное влияние ложной информации сильнее последствий самого заболевания.

Чуткость, сдержанность и объективность, которые демонстрируют СМИ в таких случаях, являются показателями профессионализма. Совет печати Азербайджана сообщает, что новостям о коронавирусе будет уделено особое внимание. Ведомство, в рамках своих полномочий, примет все необходимые меры для правовой оценки материалов, не имеющих официального источника, основанных на слухах и сплетнях.

В такой экстраординарной ситуации Совет печати призывает СМИ продемонстрировать объективность, распространять только официально подтвержденную информацию.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)