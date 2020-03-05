В Азербайджане продезинфицировано 3100 учебных заведений (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане уже продезинфицировано 3100 учебных заведений, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.

Уже завершены работы по дезинфекции в спортзалах, административных кабинетах, классах, санузлах, столовых и других вспомогательных сооружениях большинства внешкольных образовательных учреждений, функционирующих при министерстве.

Меры продолжаются и в других учреждениях.

Отметим, что во всех учебных заведениях страны усилен контроль над санитарно-гигиенической ситуацией, интенсифицированы медико-профилактические и дезинфекционные работы меры.

Напомним, что ранее Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановке во всех учебных заведениях страны обучения, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий. С целью предотвращения фактов инфицирования и для повышения эффективности принятых в этом направлении мер было принято решение о приостановке во всех учебных заведениях страны обучения, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий с 3 по 9 марта. Первый учебный день будет 10 марта.

За это время министерству образования и соответствующим органам исполнительной власти Азербайджана, в подчинении которых находятся учебные заведения, указано провести медико-профилактические и дезинфекционные работы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)