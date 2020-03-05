Сегодня в Азербайджане 539 граждан Китая - Госслужба миграции (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджане зафиксировано 539 граждан Китая, 69 из которых приехали после 20 февраля.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в 2020 году число иностранцев, обратившихся для получения статуса беженца, составило 32 человека, что на 3,4 процента меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В целом, число иностранцев, приезжающих в Азербайджан, уменьшилось: «Потому что уменьшилось число электронных виз, выдаваемых иностранцам. Сирийские граждане приезжали не как беженцы. Ограничен въезд в Азербайджан граждан Китая, авиарейсы приостановлены. Граждане Китая, срок пребывания в стране которых истек, уезжают. Если в возвращении лиц, срок пребывания которых истек, возникают проблемы в связи с авиарейсом, или иными причинами, то они берутся под контроль».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)