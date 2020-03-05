Число приехавших в Азербайджан иностранцев выросло на 11% - Госслужба миграции (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Для миграционной сферы Азербайджана 2019-2020 год был динамичным: "Число приехавших в Азербайджан иностранцев выросло на 11%".

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, наблюдался рост числа иностранцев, приехавших в страну: «За два прошедших месяца этого года число мигрантов, приехавших в страну, выросло на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 29% увеличилось число обратившихся для получения права на временное проживание, на 13% - на постоянное, на 16% - разрешения на работу, на 23% - обращений для установления гражданской принадлежности, на 52% - от лиц по реадмиссии и на 3,4% уменьшилось число иностранцев, обратившихся для получения статуса беженца».

По его словам, в сравнении с 2018 годом, в прошлом году число проживавших в стране иностранцев увеличилось на 12%: «Также на 10% выросло число лиц, имеющих разрешение на временное проживание в Азербайджане, но на 37% уменьшилось число получивших разрешение на постоянное проживание».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)