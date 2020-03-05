Обнародовано число людей, помещенных в Азербайджане на карантин
БАКУ/Trend/ - В настоящее время в Азербайджане на карантин помещены до 500 человек.
Как передает в четверг Trend, об этом на брифинге в связи с коронавирусом сказал член Оперативного штаба при Кабинете министров, руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.
По его словам, это заболевание протекает у большинства людей в более легкой форме. У 4-5 процентов инфицированных наблюдаются осложнения, и возникает необходимость в лечении таких больных в больницах.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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