В Азербайджане состояние 3 лиц, у которых подтвержден коронавирус, стабильное - штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с коронавирусом в Азербайджан будут приглашены специалисты из Израиля.

Об этом на брифинге, проведенном в связи с коронавирусом, сказала член Оперативного штаба при Кабмине, завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в настоящее время в Азербайджане у троих лиц подтвержден коронавирус, , их состояние стабильное, они под наблюдением врачей: «На границе с Ираном применяется 14-дневный карантин. Через специальный коридор из Ирана в Азербайджан прошло 276 человек. Все они находятся в карантине».

Гараева добавила, что диагностика заболевания проводится посредством тестов, отвечающих требованиям ВОЗ.

Она напомнила, что временное закрытие учебных заведений с 3 по 9 марта включительно упреждающая мера: « В этот период пусть родители не ведут детей в закрытее помещения. Просьба, чтобы каждый соблюдал наши требования».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )