Завтра в Баку сохранится умеренная погода

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-9, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 3-7, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 9-14 градусов тепла.

Завтра днем на Абшеронском полуострове ожидается стабильная погода, благоприятная для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)