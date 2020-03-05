Коронавирус не передается через прикасание к деньгам – Джалал Исаев

БАКУ/Trend/ - До настоящего времени никакой информации о роли денег как источника инфекции не давалось.

Об этом на брифинге, проведенном в связи с коронавирусом в Оперативном штабе при Кабмине, сказал главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, к этим источникам относится мобильный телефон и другие.

Главный инфекционист добавил, что путем прикасания к деньгам вероятности заражения коронавирусом нет.

Член Оперативного штаба при Кабмине, завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева сказала, что при прикосновении рук к любому объекту происходит микробиологическое загрязнение: «Мы неоднократно отмечали, что новый вид коронавируса недолго остается жизнеспособным в окружающей среде и на предметах. Первая рекомендация - соблюдать гигиенические правила, помыв руки с мылом, после прикасания к деньгам или другим предметам».

По словам Гараевой, пока рекомендация ВОЗ о безналичном расчете не включена в список рекомендаций Оперативного штаба при Кабмине: «Но мы во всех случаях стараемся следовать рекомендациям ВОЗ».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)